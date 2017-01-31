На Украине растет популярность брендов Porsche и Lexus

Киев, , 15:04 — REGNUM В 2016 году украинские дилеры Porsche реализовали 313 автомобилей, а представители Lexus — 1157 экземпляров. По сравнению с объемами продаж в 2015 году, спрос на модели премиум-класса от японского и немецкого производителей вырос на 33% и 245% соответственно, сообщает портал Рokatim.ru.

Самыми популярными стали автомобили Toyota, спрос на них за год вырос на 58%. На втором месте оказались автомобили Renault (+51% к 2015 году), а на третьем — продукция Volkswagen (+124%).

В целом за год на Украине было реализовано 64 478 новых легковых автомобилей. По сравнению с предыдущим годом, рынок показал рост более чем на 30%.