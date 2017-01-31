Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов

Берлин, , 15:01 — REGNUM «Финансовые органы США и Великобритании объявили сегодня о принятом ими решении оштрафовать Дойчебанк на 629 миллионов долларов за участие в схеме отмывания денег через свои филиалы в Великобритании и России. По данным расследования через банк выведено около 10 миллиардов долларов из России, — сообщает издание. — Операциям банка, проведенным в Москве, посвящены 29 страниц следовательского отчета».

Схема вывода, как утверждают аналитики, была довольно простой: в Москве российские предприниматели покупали ценные бумаги предприятий за рубли, а затем тут же реализовывали эти же акции в Лондоне по той же цене, но уже за доллары. Средства от продажи поступали на счета оффшорных компаний. «Благодаря этой схеме, партнеры смогли скрытно конвертировать рубли в доллары в Deutsche Bank, говорится в тексте документа, подписанного представителями американского и британского финансовых ведомств. Там же указано, что схема позволила вывести из России около 10 миллиардов долларов».

Комментирующая этот же факт El Mundo говорит прямее, вынося в заголовок своего сообщения фразу «Deutsche Bank оштрафовали за отмывание русских денег». Это издание добавляет к местам, где деньги «отстирывались» третью «прачечную» — Нью-Йорк и отмечает, что снаружи операции выглядели вполне легальными. Если бы, конечно, соблюдался хоть какой-то разумный по длительности промежуток между куплей и продажей ценных бумаг, а не практиковалась практически одновременное приобретение и сбыт их.

Пока никто из испанских обозревателей не догадался связать совместное решение финансистов двух стран с недавней встречей их лидеров в Вашингтоне и обвинить Дональда Трампа и Терезу Мэй в попытках подрыва экономики Евросоюза. Хотя выводы такие напрашиваются, раз уж евросоюзные СМИ на каждом углу кричат о пренебрежительном отношении американского президента к ЕС, да и Великобританию подозревают в том же, памятуя о предстоящем брекзите.