Санитарная авиация в труднодоступных районах РФ получит 3,3 млрд рублей Экономика Субсидии распределены между бюджетами 34 субъектов Федерации

Москва, , 14:44 — REGNUM Распоряжением правительства РФ распределены субсидии субъектам Федерации на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации, сообщается на сайте правительства РФ. Субсидии в размере 3 млрд 300 млн рублей распределены между бюджетами 34 субъектов Федерации. Средний процент софинансирования из федерального бюджета закупки авиационной услуги составляет 87%. Объём необходимых для каждого субъекта Федерации финансовых средств рассчитан Минздравом РФ. Принятое решение направлено на повышение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах страны.

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