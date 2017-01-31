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Долги по зарплате работникам свердловского АТП – возбуждено уголовное дело

Экономика
Ранее в отношении автотранспортного предприятия Сысерти, было заведено уголовное дело о сокрытии средств от налогов
Уголовное дело
Иллюстрация: Lotosgtrk.ru
Уголовное дело

Сысерть, Свердловская область, 31 января 2017, 15:49 — REGNUM  На Среднем Урале сообщения в средствах массовой информации о том, что сотрудники муниципального автотранспортного предприятия (АТП) Сысерти не получают заработную плату в течение трёх месяцев стали причиной возбуждения уголовного дела. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«По версии следствия, в период с августа 2016 по январь 2017 годов руководство Муниципального унитарного предприятия «Сысертское АТП», действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, не выплачивало заработную плату сотрудникам указанного предприятия», — уточнили в пресс-службе.

В региональном следственном управлении также сообщили, что в отношении АТП в декабре 2016 года возбуждено и расследуется ещё одно уголовное дело о сокрытии от налогов суммы в размере семи миллионов рублей. По версии следствия, в 2106 году у предприятия начались финансовые проблемы, и образовалась задолженность по налогам в размере 11 миллионов рублей. И в этот период, неустановленное пока лицо осуществило вывод активов, чтобы не оплачивать недоимку.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Сысерти по факту невыплаты заработной платы сотрудникам АТП проводится прокурорская проверка. Сами работники, для привлечения внимания к своим проблемам вышли на забастовку.

По данным надзорного органа, за период с октябрь по декабрь 2016 года перед 85 сотрудниками муниципального предприятия образовалась задолженность по зарплате в размере семи миллионов рублей. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пояснили, что ситуация осложняется тем, что предприятие является банкротом, и его счета были заморожены.

Позже арест со счетов АТП был снят, но средств достаточных для погашения задолженности на них так и не поступило. О сложившейся на муниципальном предприятии ситуации был проинформирован губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура требует выдать зарплату работникам свердловского АТП

Читайте развитие сюжета: Месяцы без зарплаты: в свердловской Сысерти бастуют транспортники

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