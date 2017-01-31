58,8 млрд рублей субсидий направят на инвестпроекты в АПК РФ Экономика Субсидии выделены на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам

Москва, , 13:56 — REGNUM Распоряжением правительства РФ распределены субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, сообщается на сайте правительства РФ Субсидии в размере 58,8 млрд рублей распределены между бюджетами 77 субъектов Федерации. Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 26 января 2017 года.

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