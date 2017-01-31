Регионы России получат 4,4 млрд рублей на мелиорацию
Субсидии распределены между бюджетами 63 субъектов Федерации
Москва, 31 января 2017, 13:49 — REGNUM Распоряжением правительства РФ в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 гг. распределены субсидии в размере 4 млрд 412,6 млн рублей, сообщается на сайте правительства РФ
Субсидии распределены между бюджетами 63 субъектов Федерации.
Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом России исходя из степени достижения показателей результативности предоставления субсидий.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 26 января 2017 года.
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