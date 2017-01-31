«Нефть держится из последних сил»

Москва, , 13:41 — REGNUM Brent провела торги понедельника в тесном диапазоне, на сей раз не осмелившись посягнуть на отметку 56 долл./баррель. Актив пребывал преимущественно под давлением, едва удержавшись над поддержкой в районе 55. Поводом для покупок в сырьевом сегменте сейчас действительно нет, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

«На прошлой неделе американские сланцевики запустили в работу еще 15 буровых, продолжая наращивать объемы бурения при ценах выше 50 долл./баррель. Активность на этом фронте, которая может свести усилия ОПЕК+ на нет, вызывает беспокойство среди инвесторов, ведь эта тенденция, вероятнее всего, продолжится, даже если котировки опустятся с текущих уровней», — пояснил Салас.

«После столь мощного роста числа установок больше, будет неудивительно, если сначала Американский институт нефти, а затем и Минэнерго сообщат о внушительном увеличении объемов добычи и запасов «черного золота». В этом случае Brent вряд ли сможет удержаться над уровнем 55. Еще одним фактором риска для нефти является текущее восстановление доллара», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 31 января, мировые цены на нефть продолжают снижаться из-за того, что трейдеры отыгрывают данные статистики от Минэнерго США о росте добычи «черного золота» в стране, которое может компенсировать усилия стран ОПЕК и других государств по сокращению его производства. Так, стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,52% — до $55,41 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,90% — до $52,69.