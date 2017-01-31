Вторник, 31 Января 2017 года
13:44:32 МСК

Забайкальские предприниматели просят снять нагрузку по оплате за тепло

Экономика
Бизнесомбудсмен выступила за отмену перекрестного субсидирования

Чита, 31 января 2017, 13:27 — REGNUM  Увеличение стоимости тепловой и электрической энергии приводит не только к повышению давления на малый и средний бизнес, но и к дестабилизации социальной обстановки. Так считают Торгово-промышленная палата, представители бизнес-сообщества Забайкальского края, которые уже неоднократно поднимали тему отмены перекрестного субсидирования в регионе.

30 января на заседании заксобрания Забайкалья уполномоченная по защите прав предпринимателей в крае Виктория Бессонова заявила, что, по её мнению, рост тарифа на тепло на 35% для бизнеса и бюджетных организаций нарушает тарифное, налоговое и бюджетное законодательство. Бессонова отметила, что счета у предпринимателей выросли в несколько раз, и эта проблема сейчас изучается специально созданной группой при уполномоченном по защите прав предпринимателей России.Чтобы снять нагрузку по оплате за тепло с юридических лиц, предпринимателей, исполнительной власти Забайкальского края придется заняться отменой перекрестного субсидирования и начать выравнивать тариф, который может стать единым и для юридических, и физических лиц, отметила она.В качестве одной из действенных мер по сдерживанию роста тарифа для населения и снижения нагрузки на региональный бюджет является внедрение энергоэффективных технологий. В Бурятии такая работа уже ведется. 18 января ПАО «ТГК-14» подписало с правительством Бурятии соглашение, в рамках которого в регионе будут реализовываться инвестпрограммы, что в свою очередь позволяет в Бурятии сдерживать рост тарифа для потребителей.В Республике Бурятия, где перекрестное субсидирование отменили в 2005 году, тариф одинаков для юридических и физических лиц.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Малый бизнес
Главное сегодня
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловВ сделке с Россией Трамп проиграет — Foreign Policy
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Алексей Банников«Ельцин-центр»: храм демократии или неоязыческое капище?
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Культура
NB!
31.01.17
«Круассан? Коса? Сосиска?» — в Сети ищут, на что похож лого «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
31.01.17
«Япония рассматривает украинский кризис как инструмент для конфликта с РФ»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевForeign Policy предлагает варианты «избавления» от Трампа до 2020 года
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Il Giornale: Трамп использует химиотерапию вместо аспирина
РимИталия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Из Польши в Латвию и Литву перебросят американские танки — WSJ
ВаршаваПольша Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловОбаме стоит заняться повышением навыка игры в гольф – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Шотландия поставила Терезе Мэй ультиматум по Brexit‍
ЭдинбургВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Нефть напугалась»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
31.01.17
«Рубль может просесть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Галина ЧармадоваМосква. Мастерство. Предельная точность
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
31.01.17
Алексей Юсев«Рай» для избранных Кончаловским
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
Буэнос-АйресАргентина Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
Южно-СахалинскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
31.01.17
Немецкий Deutsche Bank выплатит США штраф за выведение из РФ $10 млрд
ВашингтонСША Банковское дело Экономика
NB!
31.01.17
Украина скрепляет кровью себя и власть в Германии?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Происшествия
ещё главное