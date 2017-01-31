Забайкальские предприниматели просят снять нагрузку по оплате за тепло

Чита, , 13:27 — REGNUM Увеличение стоимости тепловой и электрической энергии приводит не только к повышению давления на малый и средний бизнес, но и к дестабилизации социальной обстановки. Так считают Торгово-промышленная палата, представители бизнес-сообщества Забайкальского края, которые уже неоднократно поднимали тему отмены перекрестного субсидирования в регионе.

30 января на заседании заксобрания Забайкалья уполномоченная по защите прав предпринимателей в крае Виктория Бессонова заявила, что, по её мнению, рост тарифа на тепло на 35% для бизнеса и бюджетных организаций нарушает тарифное, налоговое и бюджетное законодательство. Бессонова отметила, что счета у предпринимателей выросли в несколько раз, и эта проблема сейчас изучается специально созданной группой при уполномоченном по защите прав предпринимателей России.Чтобы снять нагрузку по оплате за тепло с юридических лиц, предпринимателей, исполнительной власти Забайкальского края придется заняться отменой перекрестного субсидирования и начать выравнивать тариф, который может стать единым и для юридических, и физических лиц, отметила она.В качестве одной из действенных мер по сдерживанию роста тарифа для населения и снижения нагрузки на региональный бюджет является внедрение энергоэффективных технологий. В Бурятии такая работа уже ведется. 18 января ПАО «ТГК-14» подписало с правительством Бурятии соглашение, в рамках которого в регионе будут реализовываться инвестпрограммы, что в свою очередь позволяет в Бурятии сдерживать рост тарифа для потребителей.В Республике Бурятия, где перекрестное субсидирование отменили в 2005 году, тариф одинаков для юридических и физических лиц.