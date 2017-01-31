«Речь не идет о девальвации рубля – это стабилизация курсов валют»

Москва, , 13:27 — REGNUM Новое бюджетное правило призвано в долгосрочной перспективе нивелировать риски падения цен на нефть, ослабление российской валюты до отметки 65 рублей за доллар нельзя назвать девальвацией. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 января аналитик АЛОР БРОКЕР Евгений Корюхин, комментируя расчеты Минфина по управляемой девальвации рубля для наполнения Резервного фонда согласно новому бюджетному правилу.

«О девальвации рубля речи не идет: при текущей цене на нефть курс рубля может находиться в диапазоне 60 — 65 рублей за доллар, что укладывается в рамки целевого уровня инфляции на уровне 4%. Притом, что поступление в страну валютной выручки сверх нормативов, заложенных в бюджет, будет направляться на пополнение резервов Минфина, можно говорить о среднесрочной стабилизации курса валют», — говорит он.

Введение в действие нового бюджетного правила именно сейчас, когда страны-члены ОПЕК целенаправленно сокращают добычу нефти, представляется оправданным, полагает эксперт. «Что касается прогнозирования цены на нефть, то, на мой взгляд, новое бюджетное правило и призвано в долгосрочной перспективе нивелировать риски снижения стоимости сырья. Текущая тенденция характеризуется как стабилизация цен после ноябрьского решения ОПЕК об ограничении добычи», — подчеркнул он.

Минфин РФ опубликовал расчеты по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации с февраля «временного бюджетного правила», согласно которым можно предположить девальвацию рубля ориентировочно на 10%. Сейчас, когда цена нефти — $55 за баррель, без применения бюджетного правила дефицит бюджета составит 1,5% ВВП, а трата резервных фондов — 464 млрд руб. При применении режима постоянной покупки резервов на дефицит составит 0,7% ВВП, Резервный фонд вырастет на 241 млрд рублей, а курс рубля должен понизиться примерно на 10% — до 64,9 рублей за доллар, пишет «Коммерсант». Бюджетное правило предполагает конвертацию в Резервный фонд и ФНБ части нефтегазовых доходов бюджета после достижения определенного уровня цены на нефть. Планируется, что соответствующие нормы могут быть внесены в Бюджетный кодекс в 2017 году, до этого будет действовать «временное бюджетное правило».

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