Глава Минфин Франции: Дональд Трамп представляет угрозу мировой экономике

Париж, , 13:22 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа представляет серьезную опасность для международной торговли, и ЕС должен ей противостоять, иначе крах глобальных экономических институтов неминуем, заявил министр финансов Франции Мишель Сапен. Об этом сообщает Reuters.

«Наши американские партнеры, кажется, хотят в одностороннем порядке принять протекционистские решения, которые могут дестабилизировать всю мировую экономику», — заявил Сапен. «Решения новой администрации США представляет серьезную опасность для мирового торгового порядка», — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп активно выступает за такие методы в экономической политике, которые можно назвать протекционистскими. В их числе выход из многосторонних соглашений о свободной торговле, в частности Транстихоокеанского партнерства, высокие таможенные пошлины для импорта, а также ориентация на внутреннее производство.

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