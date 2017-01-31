Правительство РФ выделило 372,5 млн рублей на развитие аквакультуры

Москва, , 12:51 — REGNUM Распоряжением правительства РФ в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» выделены субсидии на на развитие аквакультуры, сообщается на сайте правительства РФ.

Средства в объёме 372,5 млн рублей распределены между бюджетами шести субъектов РФ: Республика Дагестан 6 млн 849,5 рублей, Республика Карелия 12 млн 587,1 рублей, Красноярский край 44 млн 362,9 рублей, Приморский край 9 млн 545,1 рублей, Калужская область 187 млн 019,1 рублей и Мурманская область 112 млн 165,4 рублей.

Средства пойдут на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводства) и товаров осетроводства.

Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Росрыболовством исходя из степени достижения показателей результативности.