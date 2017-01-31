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«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»

Экономика
Девальвация приведет к необходимости повышения ключевой ставки до 13%, считает эксперт
Российский рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Российский рубль

Москва, 31 января 2017, 12:51 — REGNUM  Опираться в новом бюджетном правиле на цену нефти — это лотерея, управляемая девальвация рубля может привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 января генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов, комментируя планы Минфина по управляемой девальвации рубля ради наполнения Резервного фонда согласно новому бюджетному правилу.

«Цены на нефть непредсказуемы, и, на мой взгляд, мы можем увидеть и 30 долларов за баррель, и 20, в этом нет ничего невозможного. Поэтому опираться на цену нефти в бюджетном правиле — это настоящая лотерея», — отмечает эксперт.

К тому же, по его мнению, есть важное противоречие между политикой Минфина и ЦБ, и это противоречие приведет экономику к негативным последствиям: «ЦБ жестко таргетирует инфляцию, держит высокой ключевую ставку (10%), и в случае, если рубль устремится к курсу 70 рублей за доллар, инфляция из 4−5% превратится в 6−8%. Последствия будут катастрофическими: при такой инфляции ставку придется снова поднимать до 12−13%, малый и средний бизнес сейчас и так не может себе позволить кредиты, а при такой ставке процесс кредитования вообще остановится», — сказал он.

«Потребительский спрос снова будет заморожен, а рубль из режима свободного плавания опять вернется в «валютный коридор». И придется тратить очень много средств резервных фондов, чтобы удержать его в этом коридоре, думаю, что за 2−3 года все резервные фонды и золотовалютные резервы могут быть исчерпаны», — прогнозирует эксперт.

Минфин РФ опубликовал расчеты по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации с февраля «временного бюджетного правила», согласно которым можно предположить девальвацию рубля ориентировочно на 10%. Сейчас, когда цена нефти — $55 за баррель, без применения бюджетного правила дефицит бюджета составит 1,5% ВВП, а трата резервных фондов — 464 млрд руб. При применении режима постоянной покупки резервов на дефицит составит 0,7% ВВП, Резервный фонд вырастет на 241 млрд рублей, а курс рубля должен понизиться примерно на 10% — до 64,9 рублей за доллар, пишет «Коммерсант».

Читайте ранее в этом сюжете: Национальная валюта РФ может быть девальвирована на 10% — СМИ

Читайте развитие сюжета: «Речь не идет о девальвации рубля – это стабилизация курсов валют»

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