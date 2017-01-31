Строительная отрасль в Оренбуржье: новая экономическая реальность

Оренбург, , 12:45 — REGNUM Подводя итоги работы строительной отрасли в Оренбургской области в 2016 году глава местного Минстроя Александр Полухин охарактеризовал 2016 год как непростой для строителей. «Отрасль продолжала адаптироваться к новой экономической реальности в стране. Одним из главных факторов в этот период стала ответная реакция государства, которое предприняло целый ряд мер с целью стабилизации рынка и повышения защищенности потребителей. Минстроем России был проведен ряд масштабных реформ в жилищной сфере, в области саморегулирования и ценообразования в строительстве. Все это отразилось и на переформатировании строительного рынка: появилась тенденция к увеличению ввода жилья экономического класса, выросло предложение малогабаритных квартир», — сказал министр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном областном ведомстве.

Полухин подчеркнул, что рынок диктует свои условия для строителей. Спрос на большие квартиры упал. На сегодняшний день востребованы квартиры меньшей площади. В 2013−14 годах во время экономического подъема двухкомнатные квартиры в среднем имели площадь 60−65 квадратных метров, однокомнатные — 45−50 квадратных метров, а также строилось много трех‑ и четырехкомнатных квартир. На сегодняшний день строительная отрасль отреагировала на потребности населения. Площадь однокомнатной квартиры уменьшилась до 35−37 квадратных метров, двухкомнатной — до 55 квадратных метров. Поэтому при подсчете квадратных метров отмечается снижение общей площади введенного жилья, а по количеству квартир показатели остаются на уровне 2015 года.

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Также снижается площадь индивидуального жилья. Влияние оказала экономическая ситуация.

Как отметил глава Минстроя региона, оренбуржцы стремятся к евростандартам. Если 2−3 года назад индивидуальный жилой дом имел площадь в среднем 420−450 квадратных метров, то сегодня это 280−300 квадратных метров, а то и меньше. Потребители хотят иметь жилье площадью 120−180 квадратных метров, 3−4 сотки придомовой территории, гараж, поэтому очень популярны двух-трехэтажные таунхаусы в черте города.

Болевыми точками глава министерства назвал проблемы в долевом строительстве. Сейчас в реестре обманутых дольщиков в регионе числится 66 человек. «Каждая история по каждому дому индивидуальна», — заметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Оренбургской области в 2016 году строители сдали в эксплуатацию 966 тыс. кв. метров жилья. Это составляет 107% к установленному прогнозному показателю. Изначально в области планировалось ввести 900 тыс. кв. метров жилого фонда.

«Строительный комплекс Оренбуржья справился со своей задачей», — сказал Александр Полухин и добавил, что регион по показателям строительства занимает достойные позиции в ПФО и РФ.