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«На отмене санкций можно ожидать кратковременного укрепления рубля на 1-3%»

Экономика
Макроэкономический эффект от отмены санкций будет сейчас не столь значительным, каким он мог бы быть год или два назад, считает эксперт
Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 31 января 2017, 12:32 — REGNUM  На новостях о прекращении режима санкций можно ожидать кратковременного укрепления рубля на 1−3%, но это произойдет в том случае, если речь будет идти об отмене особо болезненных санкций для экономики России. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 января вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, комментируя результаты опроса Bloomberg, согласно которому в случае отмены санкций США российский рубль укрепиться на 10−15%.

«Ожидания постепенного снятия санкционного режима в отношении России в определенной степени уже «дисконтированы» в курсе рубля. Подобную гипотезу подтверждает довольно умеренная реакция на слухи о том, что эта тема будет поднята в рамках первых переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Фактическое подтверждение того, что эти слухи были небезосновательны, приведет к укреплению национальной валюты, но степень этого укрепления будет зависеть от того, в какой последовательности и в каких временных рамках ограничительные меры будут сняты», — отметил он.

Наибольший всплеск оптимизма вызовет снятие секторальных санкций, направленных, в том числе на закрытие рынка капитала для эмитентов из России, прогнозирует Вернер. «Однако возможность привлекать деньги за рубежом фактически уже есть и сейчас. Это вместе с переориентацией многих банков и компаний на внутренний рынок приведет к тому, что макроэкономический эффект будет не таким сильным, каким он был бы еще два года или год назад», — полагает аналитик.

Вдобавок к этому правительство и ЦБ постараются не допустить чрезмерного укрепления национальной валюты: его сдержат и анонсированный механизм покупки долларов в рамках избыточных нефтегазовых доходов, и вероятное понижение ключевой ставки Банка России, предполагает Вернер. «Принимая во внимание все эти факторы, можно ожидать кратковременного усиления рубля на 1−3% на новостях об отмене санкций, и то лишь в том случае, если они будут касаться самых болезненных и острых тем для экономики», — заключил он.

Согласно опросу Bloomberg, большинство аналитиков считают, что российская валюта укрепится на 5−10% в случае отмены санкций США. При этом сама вероятность, что президент США Дональд Трамп обеспечит России существенное смягчение санкционного режима в 2017 году, уменьшилась: по данным опроса, проведенного агентством в январе, вероятность такого развития событий снизилась с 43% до 35%.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты Bloomberg разошлись в прогнозах о курсе рубля после отмены санкций

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