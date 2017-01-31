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«ЦБ рано понижать ключевую ставку, но рынку нужны дешевые деньги»

Экономика
Скорее всего, на предстоящем заседании совета директоров регулятор оставит ключевую ставку без изменений, заявила эксперт
Центральный банк РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк РФ

Москва, 31 января 2017, 12:15 — REGNUM  По итогам 2016 года ситуация в российской экономике сложилась достаточно позитивной. Рубль серьезно укрепился по итогам года, более чем на 18%, а инфляция не превысила 6%, по итогам декабря показатель составил 5,4% в годовом выражении. Важно отметить, что рубль проявлял устойчивость, даже несмотря на волатильность нефтяного рынка. Это говорит о том, что российская валюта стала менее уязвимой. Однако нужен ли экономике такой рубль? Новое бюджетное правило Минфина РФ является явным свидетельством того, что нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

«В этой связи основной курс монетарных властей будет следующим: не допустить роста инфляции и чрезмерного укрепления рубля, иначе в итоге получится рост дефицита бюджета. Само по себе новое правило покупки и продажи валюты на внутреннем рынке будет давить на рубль, а сам процесс покупки валюты будет толкать его вниз. В этой связи понижать ставку было бы неверно, и в ЦБ РФ это понимают. Скорее всего, на предстоящем заседании совета директоров регулятор оставит ключевую ставку без изменений», — считает Кокорева.

«С точки зрения бизнеса, рынок, конечно, нуждается в более дешевых займах. В данной ситуации правительству приходится делать выбор, и этот выбор в пользу бюджета. Реакция на решение Центробанка возможна уже 2 февраля, то есть раньше самого решения (3 февраля), как это часто бывает. На ожидания того, что ставка останется высокой, а монетарная политика не будет смягчаться, рублевые пары, вероятно, останутся в очерченных ранее торговых коридорах. Так, пара доллар/рубль продолжит торги на уровнях 58,5−60,5 рубля, а пара евро/рубль — в диапазоне 63−66 рублей», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, 3 февраля состоится заседание совета директоров Банка России, в рамках которого члены совета во главе с Эльвирой Набиуллиной обсудят дальнейшие действия на валютном рынке, денежно-кредитную политику, ожидания по инфляции, примут решение по процентной ставке и сделают иные экономические прогнозы. Примечательно, что заседание ЦБ состоится после того как завершится цикл мероприятий монетарных властей в Европе и США. Это еще раз демонстрирует зависимость российской валюты и экономики от поведения монетарных властей развитых стран.

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