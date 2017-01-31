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Творчество в госзакупках: МЭР фиксирует рост креативности

Экономика
В Минэкономразвития насчитали порядка 4,5 тыс. способов закупок

Москва, 31 января 2017, 12:05 — REGNUM  Только около 5% государственных закупок в России осуществляется на полностью конкурентных условиях, порядка 60% — иными креативными способами, сообщил глава департамента Минэкономразвития Максим Чемерисов на конференции в Москве.

«Только 5% закупок осуществляется путем проведения конкурсов и аукционов, то есть мы их можем назвать полностью конкурентными, 36% закупок осуществляется у единственного поставщика и порядка 59% осуществляется так называемым иными способами», — сказал он.

Представитель МЭР пояснил, что иные способы — это так называемые квазиконкурентные способы заключения договоров.

При этом, по мнению Чемерисова, «творчество заказчиков продолжает нарастать». Так, если в прошлом году МЭР наблюдал порядка 3,5 тыс. способов закупок, то в текущем году эксперты насчитали уже 4,48 тыс. способов закупок.

«Креативу нет предела, и он продолжает нарастать», — констатируют в Минэкономразвития.

Отметим, что в России действуют 174 электронных площадки, по данным МЭР на 46 из них сконцентрировано 99% торгов.

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Государственные закупки
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