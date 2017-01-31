Госдума облегчит защиту интересов России в международных судах

Москва, , 11:51 — REGNUM Для защиты интересов России в международных судах предлагается дать возможность производить закупку юридических услуг у единственного поставщика. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Законопроект предполагает, что для обеспечения зашиты интересов России в иностранных и международных судах и арбитражах будет предоставлена возможность закупки юридических услуг у единственного поставщика. Речь идет также об оказании иных юридических услуг в соответствующих органах иностранных государств. Сейчас процедура госзакупки подобных услуг производится согласно законодательству о контрактной системе на конкурсной основе.

Предлагаемые законопроектом изменения направлены «на повышение эффективности и оперативности закупок для обеспечения защиты интересов Российской Федерации в иностранных и международных судах и арбитражах», отмечают в правительстве РФ.