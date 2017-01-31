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Transparency International: Через банки Прибалтики шел подкуп ПАСЕ

Экономика
Как минимум один подобный случай зафиксирован благодаря публикации списка «подарков» депутатам ПАСЕ

Таллин, 31 января 2017, 11:51 — REGNUM  Международная антикоррупционная организация Transparency International призвала расследовать подозрения о покупке голосов депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сегодня, 31 января, сообщает издание Baltic Course, отметив, что с таким же призывом ранее выступили руководители делегаций ПАСЕ из Прибалтики и Северных стран.

Эти утверждения основываются на расследовании, позволяющем предположить, что Азербайджан и другие страны «на протяжении многих лет недопустимо влияли на деятельность Совета Европы и голосование по делам о правах человека».

Поводом к расследованию послужила так называемая Европейская инициатива стабильности, опубликованная 16 декабря 2016 года и описывающая подарки и другие стимулы, выданные депутатам ПАСЕ с целью обретения влияния. Согласно этой публикации, в декабре 2012 года заинтересованная сторона выплатила существенные взятки с помощью двух банков в Эстонии и Латвии. В центре расследования — депутат ПАСЕ, итальянец Лука Волонте, но не исключается, что использовать прибалтийские банки могли и другие должностные лица Совета Европы.

Вовлеченными в этот процесс оказались банк Baltikums в Латвии и Danske Bank в Эстонии. Деньги перечислялись через офшорные компании, зарегистрированные в Великобритании и на Маршалловых островах. Transparency International уже выразила негодование в связи с отсутствием антикоррупционных механизмов в важнейшем европейском учреждении по правам человека.

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