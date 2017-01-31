Ростовская область: Средняя зарплата выросла почти до 26 тыс. рублей

Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM



Средняя начисленная заработная плата в Ростовской области к декабрю 2016 года достигла 25 тыс. 996 рублей, увеличившись на 7,2% к аналогичному периоду 2015 года. Но речь идет о номинальной зарплате, реальный же заработок вырос только лишь на 0,4%. Такие данные привели в Ростовстате, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Вместе с тем, реальные доходы жителей Ростовской области упали на 4,9%. Но это только предварительная оценка. Ростовстату ещё предстоит уточнить этот показатель.

При этом, по информации официальной статистики, повышение зарплат жителям Дона в 2016 году всё-таки обгоняло рост цен. Так, индекс потребительских цен за прошлый год в регионе вырос на 5,2%. Объем оказанных платных услуг населению также увеличился на 1,9% к показателю 2015 года.

Численность официально зарегистрированных безработных в Ростовской области на конец декабря 2016 года составила 18,1 тыс. человек, что на 9,3% ниже уровня 2015 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, индекс промышленного производства на Дону по итогам 2016 года достиг 112,6% по отношению к аналогичному показателю 2015 года. При этом сократилась на 10,8% добыча полезных ископаемых. Кроме того, снизились темпы строительства — на 14,7%, на 3,4% упал оборот розничной торговли и на 4,6% сократился оборот общепита.

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