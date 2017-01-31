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«Возможная отмена санкций не приведет к укреплению рубля»

Экономика
Монетарные власти России не пустят пару рубль/доллар ниже отметки 59,00, считает эксперт
Российский рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Российский рубль

Москва, 31 января 2017, 11:40 — REGNUM  В случае отмены санкций не стоит ожидать укрепления рубля на 15%, проблемы российской экономики не обусловлены действием режима санкций. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 января ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя результаты опроса Bloomberg, согласно которому в случае отмены санкций США российский рубль укрепиться на 10−15%.

«Подобного скачка точно не будет. Допустить обратное — значит признать, что большинство проблем, с которыми в последние годы столкнулась российская экономика — это следствие санкционного противостояния с Западом. Это отнюдь не так. Многочисленные экспертные оценки, выводы, а также объективный анализ уже давно обозначили два основных тормоза для России — низкие цены на нефть и сырьевая ориентация производства», — отметил эксперт.

«Влияние санкций — это не больше 0,3% потерь ВВП», — считает Деев. Смягчение ограничительных мер со стороны США и еврозоны не сможет обеспечить рубль существенным драйвером роста, способным привести хотя бы к 5% укреплению рубля, полагает аналитик.

Кроме того, ниже отметки 59,00 пару рубль/доллар «не пустят» и монетарные власти России, напоминает Деев. «В частности, уже с 1 февраля Минфин возобновляет механизмы валютных интервенций, направленных на сдерживание роста волатильности на внутреннем валютном рынке страны. Также посредством подобной активности Минфин намеревается пополнить и истощенный за 2016 год Резервный фонд. Эти операции априори проводятся в моменты самого лучшего курса, который только мог бы быть с учетом актуальной ситуации на рынке нефти. Более дорогую валюту мы уже вряд ли увидим», — указывает аналитик.

Согласно проведенному опросу, большинство аналитиков считают, что российская валюта укрепится на 5−10% в случае отмены санкций США. На втором месте по популярности сценарий, при котором рост курса рубля к доллару составит от 1 до 5%. При этом сама вероятность, что президент США Дональд Трамп обеспечит России существенное смягчение санкционного режима в 2017 году, снизилась: по данным последнего опроса, проведенного агентством в январе, вероятность такого развития событий снизилась с 43% до 35%.

Читайте развитие сюжета: Эксперты Bloomberg разошлись в прогнозах о курсе рубля после отмены санкций

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