«Возможная отмена санкций не приведет к укреплению рубля»
Москва, 31 января 2017, 11:40 — REGNUM В случае отмены санкций не стоит ожидать укрепления рубля на 15%, проблемы российской экономики не обусловлены действием режима санкций. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 января ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя результаты опроса Bloomberg, согласно которому в случае отмены санкций США российский рубль укрепиться на 10−15%.
«Подобного скачка точно не будет. Допустить обратное — значит признать, что большинство проблем, с которыми в последние годы столкнулась российская экономика — это следствие санкционного противостояния с Западом. Это отнюдь не так. Многочисленные экспертные оценки, выводы, а также объективный анализ уже давно обозначили два основных тормоза для России — низкие цены на нефть и сырьевая ориентация производства», — отметил эксперт.
«Влияние санкций — это не больше 0,3% потерь ВВП», — считает Деев. Смягчение ограничительных мер со стороны США и еврозоны не сможет обеспечить рубль существенным драйвером роста, способным привести хотя бы к 5% укреплению рубля, полагает аналитик.
Кроме того, ниже отметки 59,00 пару рубль/доллар «не пустят» и монетарные власти России, напоминает Деев. «В частности, уже с 1 февраля Минфин возобновляет механизмы валютных интервенций, направленных на сдерживание роста волатильности на внутреннем валютном рынке страны. Также посредством подобной активности Минфин намеревается пополнить и истощенный за 2016 год Резервный фонд. Эти операции априори проводятся в моменты самого лучшего курса, который только мог бы быть с учетом актуальной ситуации на рынке нефти. Более дорогую валюту мы уже вряд ли увидим», — указывает аналитик.
Согласно проведенному опросу, большинство аналитиков считают, что российская валюта укрепится на 5−10% в случае отмены санкций США. На втором месте по популярности сценарий, при котором рост курса рубля к доллару составит от 1 до 5%. При этом сама вероятность, что президент США Дональд Трамп обеспечит России существенное смягчение санкционного режима в 2017 году, снизилась: по данным последнего опроса, проведенного агентством в январе, вероятность такого развития событий снизилась с 43% до 35%.
Читайте развитие сюжета: Эксперты Bloomberg разошлись в прогнозах о курсе рубля после отмены санкций
- 30 Января 2017 Жан-Клод Юнкер: Время для снятия антироссийских санкций ещё не настало
-
- 31 Января 2017 Президент Болгарии считает, что ЕС может стать заложником санкционной войны
-
- 31 Января 2017 Эксперты Bloomberg разошлись в прогнозах о курсе рубля после отмены санкций
-
- 31 Января 2017 «На отмене санкций можно ожидать кратковременного укрепления рубля на 1-3%»