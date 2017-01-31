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Калининградский судозавод «Янтарь» заработал в 2016 году 400 млн руб

Экономика
Чистая прибыль практически равно сумме неустойки, выплаченной заводом министерсту обороны за нарушение условий госконтракта
Судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде
Иллюстрация: Shipyard-yantar.ru
Судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде

Калининград, 31 января 2017, 11:34 — REGNUM  Судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде в 2016 году получил чистой прибыли порядка 400 млн рублей. Как сообщили сегодня, 31 января, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, эти средства будут направлены на программы технического перевооружения и реконструкции завода.

«Годовая выручка прогнозируется в размере порядка 12 млрд рублей, чистая прибыль составит порядка 400 млн рублей», уточнили на «Янтаре», добавив, что на начало 2017 года у завода полностью отсутствует задолженность перед банками.

«Важно отметить, что эти показатели достигнуты при том, что 2016 год был для нас достаточно тяжёлым в части судебных тяжб с основным заказчиком — Министерством обороны РФ. — прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора по экономике и финансам Андрей Шадрин. — Штрафные санкции, впрочем, прогнозировались и были учтены в годовом бюджете. В итоге, несмотря на то, что по решению судов выплачивались штрафы, завод выполнял и продолжает выполнять производственную программу».

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Министерство обороны России взыскало с калининградского судостроительного завода «Янтарь» 372 млн рублей за нарушение условий госконтракта. Подробности этого дела носят гриф «Совсекретно».

В 2016 году «Янтарь» передал в состав ВМФ России сторожевые корабли «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также вывел на испытания сторожевик «Адмирал Макаров» и большой десантный корабль «Иван Грен». Кроме того, калининградцы начали строить серию траулеров-сейнеров для рыболовецкого колхоза им. Ленина на Дальнем Востоке.

В настоящее время продолжается строительство БДК «Пётр Моргунов», трёх сторожевых кораблей проекта 11 356, океанографических исследовательских судов «Алмаз» и «Евгений Горигледжан».

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны взыскало 372 млн руб с судостроительного партнёра в Калининграде

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