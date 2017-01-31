Минэкономики Эстонии: Новый акциз на топливо не взвинтит цены

Таллин, , 11:33 — REGNUM Запланированное в Эстонии с 1 февраля 10%-ое повышение акцизов на автотопливо не принесет рекордного роста цен, так как на стоимость топлива, в первую очередь, влияют цены на мировом рынке. Об этом сегодня, 31 января, сообщает эстонское Raadio 4 со ссылкой на министра экономики и коммуникаций, члена Центристской партии Кадри Симсон. Министр объяснила рост акциза решениями предыдущего правительства. Она также напомнила, что в 2018 году акцизы на дизель повышаться не будут.

«Решение о повышении акцизов на моторное топливо с февраля было принято предыдущим правительством в 2015 году. Тогда была идея поднимать акциз на топливо ежегодно в течение четырех лет на 10%. Новое правительство решило отменить повышение акцизов на дизель в следующем году, поэтому можно точно сказать, что если в этом году акциз на дизель повысился, то в следующем году он повышаться не будет», — заявила Симсон. По ее словам, 10%-ое повышение акцизов увеличит стоимость топлива на 5 центов за литр.

Как сообщают продавцы автотоплива в Эстонии, рост акцизов в сочетании с другими факторами может привести к резкому повышению цен на бензин и дизельное топливо уже в первой половине февраля. Член правления сети АЗС Olerex Алан Вахт сообщил изданию Postimees, что влияние новых акцизов на цены следует ожидать после 6 февраля. Он призвал покупателей автотоплива «не удивляться, если цены вырастут до 1,3 евро за литр топлива». Об «очень большом» росте цен заявил и менеджер сети АЗС Circle K (которая работает под брендом Statoil) Индрек Сасс: «К движению розничных цен на нормальный уровень добавится повышение акциза, а результатом может стать самый резкий в истории рост цен на рынке моторного топлива».

Он добавил, что нынешняя ситуация, когда топливо на АЗС Эстонии продается практически по его закупочной цене, в долгосрочной перспективе не может поддерживаться ни одним предприятием на рынке.