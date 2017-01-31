Вторник, 31 Января 2017 года
13:44:02 МСК

За 2016 год промышленность Эстонии выросла на 2,3%

Экономика
По сути промышленность Эстонии вернулась на уровень 2014 года

Таллин, 31 января 2017, 11:31 — REGNUM  За 2016 год объемы производства эстонской промышленности выросли на 2,3% по сравнению с показателями 2015 года. Об этом ИА REGNUM сегодня, 31 января, сообщили в Департаменте статистики Эстонии, отметив, что речь идет о первоначальных данных.

Никаких количественных данных в отчете департамента не приводится — только проценты. Сообщается, что больше всего выросло производство в таких отраслях, как энергетика и обрабатывающая промышленность, снизилось в горнодобывающей промышленности.

Отмечается, что после взлетов и падений объемов производства первой половины 2016 года, начиная с сентября, демонстрировалась устойчивая тенденция к росту производимых объемов. Больше всего в обрабатывающей промышленности показали производство электрооборудования (14%) и текстиля (13%), рост деревообработка (6%) и производство мебели (4%). Негативные показатели объемов производства зафиксированы в отраслях металлобработки, производства химтоваров и электроники.

Промышленный экспорт, а также внутренние продажи продукции отрасли выросли в 2016 году на 2% в сравнении с предыдущим периодом. На экспорт пришлось 69% всей произведенной промышленной продукции в стране. С поправкой на количество рабочих дней в декабре рост промышленности в стране составил к декабрю 2015 года 10%, в том числе в обрабатывающей промышленности — 8%. В декабре было произведено электричества на 22% больше и тепла на 17%, чем годом ранее. В то же время с сезонной поправкой объемы промышленного производства в декабре оказались на 1% меньше объемов продукции за ноябрь того же года.

Напомним, в 2015 году объем промышленной продукции сократился в Эстонии на 2% в сравнении с данными 2014 года. Сокращения коснулись, в основном, энергетики, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Эстонии
Главное сегодня
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловВ сделке с Россией Трамп проиграет — Foreign Policy
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Алексей Банников«Ельцин-центр»: храм демократии или неоязыческое капище?
ЕкатеринбургРоссия «Ельцин-центр» Культура
NB!
31.01.17
«Круассан? Коса? Сосиска?» — в Сети ищут, на что похож лого «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
31.01.17
«Япония рассматривает украинский кризис как инструмент для конфликта с РФ»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевForeign Policy предлагает варианты «избавления» от Трампа до 2020 года
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Il Giornale: Трамп использует химиотерапию вместо аспирина
РимИталия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Из Польши в Латвию и Литву перебросят американские танки — WSJ
ВаршаваПольша Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
31.01.17
Александр БеловОбаме стоит заняться повышением навыка игры в гольф – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Шотландия поставила Терезе Мэй ультиматум по Brexit‍
ЭдинбургВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Нефть напугалась»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
31.01.17
«Рубль может просесть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Галина ЧармадоваМосква. Мастерство. Предельная точность
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
31.01.17
Алексей Юсев«Рай» для избранных Кончаловским
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
31.01.17
«Вслед за Трампом»: Аргентина ужесточает миграционное законодательство
Буэнос-АйресАргентина Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
31.01.17
Криминальный Сахалин и ноосферный Итуруп — обзор СМИ
Южно-СахалинскРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
31.01.17
Немецкий Deutsche Bank выплатит США штраф за выведение из РФ $10 млрд
ВашингтонСША Банковское дело Экономика
NB!
31.01.17
Украина скрепляет кровью себя и власть в Германии?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Происшествия
ещё главное