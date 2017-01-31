За 2016 год промышленность Эстонии выросла на 2,3%

Таллин, , 11:31 — REGNUM За 2016 год объемы производства эстонской промышленности выросли на 2,3% по сравнению с показателями 2015 года. Об этом ИА REGNUM сегодня, 31 января, сообщили в Департаменте статистики Эстонии, отметив, что речь идет о первоначальных данных.

Никаких количественных данных в отчете департамента не приводится — только проценты. Сообщается, что больше всего выросло производство в таких отраслях, как энергетика и обрабатывающая промышленность, снизилось в горнодобывающей промышленности.

Отмечается, что после взлетов и падений объемов производства первой половины 2016 года, начиная с сентября, демонстрировалась устойчивая тенденция к росту производимых объемов. Больше всего в обрабатывающей промышленности показали производство электрооборудования (14%) и текстиля (13%), рост деревообработка (6%) и производство мебели (4%). Негативные показатели объемов производства зафиксированы в отраслях металлобработки, производства химтоваров и электроники.

Промышленный экспорт, а также внутренние продажи продукции отрасли выросли в 2016 году на 2% в сравнении с предыдущим периодом. На экспорт пришлось 69% всей произведенной промышленной продукции в стране. С поправкой на количество рабочих дней в декабре рост промышленности в стране составил к декабрю 2015 года 10%, в том числе в обрабатывающей промышленности — 8%. В декабре было произведено электричества на 22% больше и тепла на 17%, чем годом ранее. В то же время с сезонной поправкой объемы промышленного производства в декабре оказались на 1% меньше объемов продукции за ноябрь того же года.

Напомним, в 2015 году объем промышленной продукции сократился в Эстонии на 2% в сравнении с данными 2014 года. Сокращения коснулись, в основном, энергетики, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.