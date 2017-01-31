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Безопасность Керченского моста обеспечит ведомственная охрана Минтранса РФ

Экономика
Также Управление ведомственной охраны Минтранса будет отвечать за безопасность автодорожного и железнодорожного подходов к Керченскому мосту
Керченский мост
Иллюстрация: Rosavtodor.ru
Керченский мост

Москва, 31 января 2017, 11:30 — REGNUM  Распоряжением правительства РФ обеспечивать транспортную безопасность и оснащение соответствующими техническими средствами транспортного перехода через Керченский пролив будет Управление ведомственной охраны Минтранса России, сообщается на сайте правительства РФ.

Кроме того, Управление ведомственной охраны Минтранса РФ будет отвечать за безопасность автодорожного и железнодорожного подходов к Керченскому мосту со стороны Республики Крым и автодорожного подхода к нему со стороны Краснодарского края.

ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» обладает значительным опытом работы по созданию информационно-телекоммуникационных сетей, систем сбора и обработки информации, квалифицированным персоналом.

Принятое решение позволит комплексно обеспечить транспортную безопасность транспортного перехода через Керченский пролив.

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Строительство Керченского моста
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