200 участников Крымской СЭЗ не представили данные о начале работы

Симферополь, , 11:27 — REGNUM Около 200 участников Крымской свободной экономической зоны на данный момент не представили информацию о начале свой деятельности. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Крым, доложил Сергею Аксенову руководитель министерства экономического развития РК Андрей Мельников.

По словам министра, на этой неделе в СЭЗ начинается проверка деятельности ее участников. По оценкам Мельникова, до сих пор около 200 участников чзоны так и не предоставили информацию о своей работе.

«С ними надо разрывать отношения, в судебном порядке выводить их из этого режима и запускать других, добросовестных, которые действительно хотят и готовы работать», — подчеркнул Мельников.

Сергей Аксенов призвал руководителя министерства провести проверку и тех инвестиционных соглашений, которые находятся в стадии реализации — с точки зрения качества, срокой и условий их выполнения.

«Необходимо все это детализировать и провести такую работу. Спасибо, что Вы нашли вариант для наших санаториев, которые на сегодняшний день невозможно обеспечить загрузкой. Часть из них будет приватизирована и включена в специализированный план продаж. Однако важно, при смене статуса данных учреждений, сохранить трудовые коллективы. Нужно обратить на это внимание инвесторов», — сказал Аксенов.

Между тем, как отмечалось на этой же встрече, сегодня в «пакете» — около 500 инвестпроектов. Однако значительная часть из них не может быть реализована из-за длительного прохождения разрешительных процедур. Цель министерства — сокращение этих сроков до 30 дней.