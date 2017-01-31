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ЦБ РФ подал в Ярославской области иск о банкротстве Булгар банка

Экономика
С 30 декабря банк был отключен от платежной системы ЦБ РФ
Центральный банк России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк России

Ярославль, 31 января 2017, 11:25 — REGNUM  Банк России подал иск о признании Булгар банка банкротом. Согласно картотеке дел, иск подан в Арбитражный суд Ярославской области 30 января.

Решением регулятора Булгар банк лишился лицензии на осуществление банковских операций 16 января. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

Головной офис банка, зарегистрированного в 1992 году, с августа 2016 года находится в Ярославской области, ранее он был в Казани. С 30 декабря банк был отключен от платежной системы ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать продажу на «живых» аукционах имущества обанкротившихся кредитных организаций. Чем быстрее и дороже будет продано имущество, тем «больше средств будет выплачено кредиторам», отмечает руководство АСВ.

В 2016 году Банк России отозвал лицензии у 98 российских банков, в 2015 году — у 93 банков, в 2014 — у 87 кредитных учреждений. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала, что ЦБ продолжит ужесточать надзор в банковском секторе.

Читайте ранее в этом сюжете: За 2016 год Центробанк РФ лишил лицензии 88 банков

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Отзыв лицензий у банков
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