СМИ: Хитрый ОПЕК с блеском продает тяжелую нефть, заставляя США негодовать

Обычно тяжелая нефть, которую в основном и производят страны ОПЕК, продается намного дешевле, чем легкая. Однако в результате сделки по сокращению производители такой нефти, в том числе Россия, получили преимущества на международном рынке. Легкая нефть сейчас почти не торгуется

Вашингтон, , 21:11 — REGNUM Усилия членов ОПЕК и стран, присоединившихся к сделке по заморозке уровня добычи нефти, до сих пор лишь умеренности способствовали балансировке на международном нефтяном рынке. Как оказалось, большая часть наиболее востребованного черного золота более низкого качества. Но трейдеров это не смущает. Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что самая быстро продаваемая нефть в этом году из Китая в США у берегов Западной Африки оказалась так называемая тяжелая нефть, содержащая высокий процент серы. Такое черное золото может сделать топливо токсичным. Поэтому нефть таких сортов, как правило, приходится продавать с большими скидками.

Однако нетерпеливые покупатели стремятся реализовать сделке по продаже и покупке такой нефти. А в это же время нефть более качественных сортов оказывается почти непроданной. В результате это создается «драматические изменения» в традиционном перемещении грузов, и продавцы нефти в России, Анголе и других странах, богатых тяжелой нефтью, получают преимущество на рынке, отмечает издание.

Один из аналитиков рынка Эхсан Уль-Хак объяснил, что сейчас на рынке в целом не хватает среднесеристой нефти, которая является основной альтернативной тяжелой нефти.

Основной причиной такой тенденции является сделка нефтедобывающих стран во главе с ОПЕК по сокращению в общей сложности 1,8 млн баррелей нефти в сутки о мирового производства с января этого года. Главная цель соответствующего соглашения — положить конец двухлетнему падению цен на черное золото.

В то же время производство кислой нефти упало в последнее время в Китае. То же самое произошло и в Колумбии в прошлом году. А кроме того, многие азиатские нефтеперерабатывающие заделаны на переработку именно тяжелой нефти. Поэтому, как говорит руководитель исследований в области энергетики BRS Brokers Эндрю Уилсон, сейчас кислая сырая нефть очень востребована на рынке.

«Я ожидаю, что в Европе будет очень серьезный дефицит сырой нефти в течение нескольких месяцев», — предположил Уилсон.

Поясним, что черное золото имеет две основные разновидности, а именно, кислую и сладкую (также светлая). Последняя содержит мало серы (легкая нефть), поэтому не требует дополнительных затрат на переработку. Вследствие чего сладкая нефть стоит дороже, чем кислая. Такое название разновидности черного золота получили в конце XIX века, когда нефть пробовали на вкус для определения ее качества.

Но так называемая кислая нефть обладает своим преимуществом перед сладкой. Она более экономна в очистке, что имеет большое значение в определении цены на нефть.

В России добывается два сорта нефти: тяжелая марки Urals и легкая Siberian Light, ESPO. В Великобритании производится Brent, в Норвегии — Statfjord, в Ираке — Kirkuk, в США — Light Sweet и WTI. А в Иране — Iran Light и Iran Heavy.

Как ранее писало ИА REGNUM, в понедельник, 30 января, торги на международных рынках завершились неудачно для продавцов нефти. Сообщалось, что произошло ослабление доллара, что обычно положительным образом сказывается на цене на нефть. Но в этот раз черное золото все же упало в цене. В частности стоимость эталонной марки Brent упала в понедельник на 29 центов. Сейчас нефть этой марки стоит в районе $55,23 за баррель.

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