Реальные доходы якутян за 2016 год упали на 3,5%

Якутск, , 06:34 — REGNUM В 2016 году реальные доходы жителей Якутии стали на 3,5% ниже, если сравнивать их с 2015-м. IV квартал-2016 показал ещё более сильное падение по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, которое достигло 6,7%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных службы государственной статистики по Якутии. Сахастат уточняет, что эти данные пока предварительны.

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В течение года наибольшее падение реальных доходов населения было в январе и июле, а также в целом в первом квартале. Что касается среднедушевых доходов населения, то они, по предварительным подсчётам, стали больше на 4,3%, и по итогам 2016 года достигли 39,5 тысяч рублей. Но четвёртый квартал 2016 года показал совсем небольшой рост в 0,3%.

Если говорить о тратах, то основную часть зарабатываемых денег (65,7%) жители республики расходовали на оплату товаров и услуг, 15,7% — на обязательные платежи и взносы. Сбережения якутян по данным Сахастата за прошедший год выросли на 10%, а 1,6% от доходов был потрачен на покупку валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года среднедушевые доходы жителей Якутии составляли 38 тысяч 124 рубля и снизились на 12,7% по сравнению с июнем. По итогам каждого месяца в первом полугодии 2016 года среднедушевые доходы якутян росли на 2−10%. Между тем, реальные доходы населения в регионе по сравнению с месяцами прошлого года упали на 2,6−11,1%, (кроме июня и июля — рост 0,8%).

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