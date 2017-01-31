Дальневосточные регионы названы неблагоприятными для сельхозпроизводства

Не попала в этот список только Амурская область

Якутск, , 05:08 — REGNUM Распоряжением правительства РФ утверждён список субъектов Российской Федерации, территории которых относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции. В этот перечень записали все дальневосточные регионы, кроме Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта правительства РФ.

Составленный список министерство сельского хозяйства РФ намерено использовать для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции. На федеральную поддержку теперь могут претендовать Якутия, Камчатка, Чукотка, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская и Магаданская области, а также Еврейская автономия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральную поддержку инвесторам, готовым развивать агро-промышленный комплекс в дальневосточных регионах, обещал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв. «Необходимо закрепить положительный опыт привлечения инвестиций в овощеводство и распространить его на другие приоритетные направления сельского хозяйства», —отмечал он. Размер возмещения прямых понесённых затрат на создание и модернизацию молочных и тепличных комплексов, хранилищ сельхозпродукции, строительство ОРЦ составит 25% (в целом по России — 20%), на создание и модернизацию селекционно-генетических центров молочного направления — 35% (по России — 30%).

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