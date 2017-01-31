Немецкий Deutsche Bank выплатит США штраф за выведение из РФ $10 млрд

Вашингтон, , 04:24 — REGNUM Немецкий Deutsche Bank в период с 2011 по 2015 год нарушал торговлю российскими акциями. Поэтому теперь банк должен заплатит $625 млн штрафа, пишет Reuters со ссылкой на финансовый регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS.

Отмечается, что за отмывание денег путем «зеркальных транзакций» банк заплатит $425 млн. Кроме того, британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около $200 млн.

Дело в том, что, как пояснили в NYSDFS, «зеркальные транзакции» способствовали выводу $10 млрд из России. А это является нарушением законов штата.

Deutsche Bank действовал таким образом: сначала банк покупал в Москве российские акции за рубли, потом связанные с банком стороны продавали эти ценные бумаги на бирже в Лондоне. Причем отмывание операций проводилось через Нью-Йорк.