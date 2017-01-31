Плохой день для нефтяников: Нефть падает, акции — тоже

Лондон, , 03:23 — REGNUM День торгов на международных рынках был неудачным для нефтяников — несмотря на ослабление доллара, которое обычно оказывает стимулирующее действие на стоимость «черного золота», сегодня и нефть, и акции нефтяных компаний упали в цене, передает Associated Press 31 января.

Стоимость барреля нефти марки Brent упали на 29 центов, к окончанию торгов в Лондоне стоимость барреля составила $55,23.

Несмотря на то, что падение ниже $55 не произошло, инвесторы ожидают продолжения негативного тренда во время возобновления торгов. На настроения инвесторов влияет тот факт, что именно нефтяные компании сильнее всего потеряли в цене в ходе сегодняшнего падения фондового рынка США — так, акции Chevron на Нью-йоркской бирже упали на $1,97 (1,7%), до $111,82, акции Conoco-Phillips упали на $1,95 (3,9%), до $47,48.

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