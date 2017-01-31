На Дальнем Востоке 26 частных проектов получат господдержку

Владивосток, , 03:16 — REGNUM На включение в государственную программу развития Дальнего Востока претендуют 26 частных проектов с объёмом инвестиций, превышающим 600 миллиардов рублей. Такое заявление сделал глава Минвостокразвития России Александр Галушка. Самым активным оказался бизнес Камчатского края и Сахалинской области — из этих регионов пришло наибольшее число заявок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Официальный статус участника госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и вместе с ним оказание господдержки рассчитывают получить 26 частных проектов с общим объёмом инвестиций свыше 600 миллиардов рублей.

В рамках первого отбора заявки подали инвесторы из семи субъектов Дальнего Востока. По шесть заявок пришло из Камчатского края и Сахалинской области, пять — из Приморья, в Хабаровском крае планируется реализовать четыре проекта.

О намерении развивать сферы сельского хозяйства и животноводства заявили 14 инвесторов. Востребованным оказалось также включение в государственную программу туристических проектов — это ещё четыре заявки. Аналогичное количество заявок относится к проектам в области переработки нефти и газа, добычи полезных ископаемых. На логистические проекты и проекты в сфере строительства приходится ещё по два инвестора.

«На получение официального статуса участника госпрограммы может претендовать частный инвестиционный проект с объёмом свыше 50 миллионов рублей. Принято решение, что такие отборы Минвостокразвития будет проводить регулярно», — добавил Александр Галушка.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках второго Восточного экономического форума президент России Владимир Путин дал интервью информационному холдингу Bloomberg. Глава государства заявил, что развитие Дальнего Востока является приоритетным направлением, и макрорегион заслуживает большего внимания, нежели ему уделяли. При этом под Дальним Востоком подразумевались не только регионы Дальневосточного федерального округа, но и Восточная Сибирь. Вся эта земля, по словам Путина, содержит колоссальные ресурсы.