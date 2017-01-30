Реконструкция аэропорта Ижевска обойдется в 2,6 млрд рублей

Ижевск, , 21:34 — REGNUM На реконструкцию аэропорта Ижевска планируется направить 2,582 млрд рублей. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, указанный объем средств внесен в соглашение для региона, подготовленное Росавиацией в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 2010−2020 гг.», сообщает Udm-info.

Объем средств, привлекаемых из федерального бюджета составит 1,475 млрд рублей, 1,1 млрд рублей на условиях софинансирования выделит Удмуртия.

Горбачев пояснил, что средства будут направляться параллельно и поэтапно до 2020 года.

Проект реконструкции аэропорта АО «Ижавиа» будет заказывать самостоятельно, срок окончания разработки проекта — середина текущего года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ускорение реконструкции ижевского аэропорта глава Удмуртии Александр Соловьев обсуждал с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым еще в августе 2016 года и получил «положительный ответ».

«В этом году нам нужно подготовить проектно-сметную документацию на ремонт взлетно-посадочной полосы, для того чтобы в 2017 году уже начали ремонтировать, а в 2018 году — закончили», — отмечал Соловьев.

По его словам, к 100-летнему юбилею конструктора Михаила Калашникова, празднование которого состоится в 2019 году, аэропорт должен функционировать в полном объеме.

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