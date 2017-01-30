Рынок знаменитых луховицких огурцов могут «развести» на помидоры

Луховицы , Московская область, , 21:11 — REGNUM В ближайшем будущем в подмосковных Луховицах могут запустить массовое производства помидоров. Как сообщил «Радио 1» директор по маркетингу ООО «Луховицкие овощи» Илья Гамов, объем предполагаемого производства хотят сравнять с выращиваем огурцов.

В Луховицах уверены, что помидоры вполне могут составить знаменитым местным огурцам. По словам Гамова, статистические данные утверждают, что томаты жители России употребляют в два раза чаще огурцов.

«С 2018 года мы начнем производство томатов. В перспективе по объему производства томатов мы будем производить столько же, сколько и огурцов», — отметил он.

На текущий момент через предприятие проходит порядка 10 тонн огурцов в год.