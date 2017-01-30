Концерн «Калашников» увеличивает штат работников производства на 30%

Для выполнения растущих экспортных заказов производство концерна будет работать в три смены

Ижевск, , 20:05 — REGNUM Концерн «Калашников» в 2017 году на 30% увеличит число рабочих мест на производстве, сообщает пресс-служба предприятия.

Концерн «Калашников», организационно входящий в Госкорпорацию Ростех, в 2017 году планирует создать еще 1700 рабочих мест и увеличить штат работников основных и вспомогательных производственных специальностей предприятия минимум на 30%.

Растущие экспортные заказы вынудили концерн не только увеличить штат работников, но и перевести производство на трехсменный график работы в 2017 году.

На производство концерна в Ижевске будут набирать наладчиков, операторов станков, штамповщиков, фрезеровщиков, шлифовщиков и инструментальщиков.

Новые работники пройдут комплексное обучение в «Школе производственного обучения» Концерна «Калашников», будут ознакомлены с внутренними регламентами и обучены работе с высокотехнологичным станочным оборудованием в цехах концерна.

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