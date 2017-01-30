В Киргизии госипотеку получили уже свыше 700 семей

Своей очереди на участие в государственной программе ипотечного кредитования дожидаются еще более 4 тысяч киргизстанцев

Бишкек, , 19:24 — REGNUM В течение 2016 года в Киргизии ипотечные кредиты в рамках госпрограммы «Доступное жилье» смогли получить 703 семьи, и интерес к этому государственному проекту продолжает расти. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, выступая на правительственном заседании сегодня, 30 января.

Он также отметил, что общая сумма выданных займов составила 822 млн сомов (716,2 млн рублей по текущему курсу), и напомнил, что в минувшем году процентная ставка по вышеназванной госпрограмме была снижена с 12% до 10%.

«В списках программы состоят более 4 тысяч человек. Списки есть во всех банках, которые выдают ипотечные кредиты», — подчеркнул высокопоставленный киргизский чиновник.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в июле 2015 года власти Киргизии создали ОАО «Государственная ипотечная компания», которая в настоящее время реализует государственные программы по обеспечению работников бюджетной сферы жильем эконом-класса.Отметим, что некоторые местные политики и общественные деятели неоднократно высказывали мнение, что условия предоставления госипотеки являются неприемлемыми для учителей, врачей и иных госслужащих. В результате чего киргизское правительство распорядилось об уменьшении процентной ставки и смягчении требований к кандидатам на участие в государственных ипотечных программах.

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