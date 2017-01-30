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В Киргизии цены на бензин и дизтопливо начнут снижаться в феврале 2017 года

Экономика
За три минувших месяца стоимость импортируемого в республику топлива выросла на 10% — 18%
Бензозаправка
Activ-Michoko
Бензозаправка

Бишкек, 30 января 2017, 18:27 — REGNUM  В феврале 2017 года в Киргизии должно произойти понижение цен на горюче-смазочные материалы на 2 — 2,5 сома (1,7 — 2,2 рубля) за литр. Произойти это может благодаря введению унифицированных железнодорожных тарифов. С таким прогнозом выступил завотделом экономики и инвестиций Аппарата правительства Николай Чуйков сегодня, 30 января, сообщила пресс-служба киргизского Кабмина.

«Согласно проведенным расчетам, снижение расходов на транспортировку нефтепродуктов из России в Киргизию составило от $45 до $48 (2714 — 2895 рублей) за тонну в зависимости от удаления нефтеперерабатывающих заводов от границ», — пояснил он.

Чиновник также отметил, что нефтетрейдеры республики заблаговременно сформировали к началу 2017 года двухмесячные запасы ГСМ. А поскольку объемы поставок топлива в Киргизию в январе будут небольшими, то и влияние их оптовой стоимости на розничные цены будет минимальным, в результате чего до февраля 2017 года цены на топливо сохранятся без изменений.

Также Николай Чуйков заострил внимание на том факте, что в течение трех последних месяцев на российском рынке ГСМ наблюдается неуклонный рост оптово-отпускных цен, что негативно повлияло на цену топлива в Киргизии. Так, стоимость оптовых партий с октября 2016 года по январь 2017 года выросла от 10% до 18%, а розничные цены увеличились в среднем на 11%.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году эксперты «Glopbalpetroprices» назвали Киргизию государством с самыми низкими ценами на бензин среди стран-импортеров нефтепродуктов. По данным Ассоциации нефтетрейдеров Киргизии, страна ежемесячно импортирует из-за рубежа в среднем от 70 тыс. до 100 тыс. тонн горюче-смазочных материалов.

Отметим также, что позитивно на стоимость ГСМ в этой среднеазиатской стране может повлиять договоренность о беспошлинных поставках сырой нефти на китайский нефтеперерабатывающий завод «Джунда», расположенный в городе Кара-Балта неподалеку от киргизской столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский НПЗ «Джунда» в Киргизии получит беспошлинную нефть из России

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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