В Липецкой области на поддержку сельхозкооперативов потратят 200 млн рублей

Липецк, , 18:10 — REGNUM На поддержку сельскохозяйственных кооперативов Липецкая область в 2017 году выделит около 200 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дополнительную поддержку получит и малый бизнес в сельской местности, в частности — личные подсобные хозяйства. С 2017 года для них изменилась система предоставления кредитов. Размер льготной ставки, согласно решению правительства, теперь не должен превышать 5%. Такой кредит предприниматели могут получить в 10 банках страны. Размеры господдержки, кредитов и грантов для предпринимателей будут не меньше, чем в 2016 году.

Развитию кооперативного движения в регионе уделяется большое внимание. Сейчас более 850 сельскохозяйственных потребительских кооператива объединяют более 46 тысяч личных подсобных хозяйств — почти четверть от их общего числа.

В снабженческо-сбытовой и перерабатывающей кооперации участвуют более 13,8 тыс. личных подсобных хозяйств, в кредитной — более 32,3 тыс. Комплексный подход к развитию кооперации, разработанный в регионе, включает не только финансовые, но и организационные механизмы. Действует региональная государственная программа «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области», рассчитанная до 2020 года.

«Кооперация как важнейший социально-экономический институт сегодня востребована во всем развитом мире, ведь в ее основе — достижение прибыли для всех, а не только для крупного собственника. Это и возможность обеспечить занятость и достаток селян в условиях развития крупнотоварного производства. Развитие кооперативов и народных предприятий мы в Липецкой области считаем приоритетом, так как это единственный путь для обеспечения социального мира, для искоренения бедности, сохранения сельского уклада жизни» — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.