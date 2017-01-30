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В Липецкой области в работе УК за год выявили 17,5 тыс. нарушений

Экономика
Коммунальные службы заплатили более 26,5 млн рублей штрафов

Липецк, 30 января 2017, 18:03 — REGNUM  В Государственную жилищную инспекцию Липецкой области в 2016 году поступило более 20 тысяч обращений граждан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, 44% касалось вопросов содержания многоквартирных жилых домов и их технического состояния, более трети — вопросов по начислению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 14% — о нарушении уровня и режима предоставления коммунальных услуг. Также поступали обращения по вопросам формирования фондов капитального ремонта, размещения информации в ГИС ЖКХ, проведения перепланировки, переустройства жилого помещения.

В ходе контрольных мероприятий выявлено более 17,5 тыс. нарушений. По результатам проверок управляющим, обслуживающим и ресурсоснабжающим организациям, товариществам собственников жилья выдано более пяти тысяч предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 450 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов в 2016 году превысила 26,5 млн рублей.

Основную часть выявленных нарушений управляющие организации оперативно устранили: в установленные сроки исполнены 95% выданных предписаний. Остальные находятся на контроле Госжилинспекции. Выполнены работы по текущему ремонту 330 подъездов, замене и ремонту трубопроводов инженерных сетей в 588 домах, замене и ремонту кровельного покрытия в 517 домах, общестроительные работы (ремонт окон, дверей, полов, вентиляционных каналов, почтовых ящиков, отмостки, цоколя) в 697 домах. Сделан перерасчет платы за коммунальные услуги гражданам с возвратом средств на сумму 9,5 млн рублей.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев поставил задачу как можно быстрее навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства. «Вопросы качества оказываемых предприятиями ЖКХ коммунальных услуг больше всего волнуют жителей региона. Поэтому контролю в этой сфере необходимо уделять постоянное внимание», — подчеркивает глава региона.

Совместно с прокуратурой Липецкой области в 2016 году Госжилинспекция проверила исполнение законодательства по безопасности внутридомового газового оборудования 140 многоквартирных домов на территории Липецка и около 80 — в муниципальных районах.

По информации компании «Газпром газораспределение Липецк» проведены 242 проверки. По их результатам управляющим организациям выдано около 50 предписаний (в отношении 89 многоквартирных домов) в связи с отсутствием договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, более 50 предписаний (в отношении 107 многоквартирных домов) в связи с невыполненными работами по обследованию и очистке дымовых и вентиляционных каналов, еще 195 предписаний (в отношении 3690 многоквартирных домов) — по проведению диагностики внутридомового газового оборудования.

Кроме того, сотрудники Госжилинспекции проверили 3060 лифтов и соблюдение требований к их использованию в жилищном фонде. Выдано 25 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований эксплуатации лифтов, которые выполнены в полном объеме. Внеплановые выездные проверки касались содержания 450 придомовых территорий и контейнерных площадок многоквартирных домов, по итогам которых выдано 42 предписания. Выявленные нарушения уже устранены.

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Реформа ЖКХ
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