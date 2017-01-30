В Ярославской области работникам НПЗ-банкрота продлили трудовые контракты

Ярославль, , 17:46 — REGNUM С сотрудниками НПЗ им. Менделеева будут продлены трудовые контракты. Об этом ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. Он рассказал, что решение о перезаключении договоров связано с намерением нынешнего руководства завода вновь запустить производство.

«В конце прошлого года была ликвидирована задолженность перед сотрудниками завода по заработной плате. В настоящее время проведены дополнительные переговоры и принято решение о перезаключении договоров с работниками еще на 3 месяца. Это не означает, что мы просто отложили решение проблемы. Напротив, мы позволяем сохранить людям свои места и зарплату. А за это время продолжим искать и формировать схему запуска предприятия», — сказал Максим Авдеев.

На заводе произошла смена конкурсного управляющего. Сейчас на предприятии готовятся письма с уведомлением о продлении рабочих контрактов. Такие сообщения получат все сотрудники завода — 329 человек. Следующей задачей является разработка дорожной карты по запуску предприятия.

«Это очень хорошая новость. Она дает нам надежду на то, что завод в конечном итоге вновь заработает. Ведь для людей — а на предприятии трудятся в основном жители поселка Константиновский — это фактически единственные рабочие места. Здесь работают целыми трудовыми династиями», — сказала председатель профсоюзной организации предприятия Татьяна Большакова.

Кроме того, на предприятии продолжается работа по недопущению экологической катастрофы. В прошлом году в районе была объявлена чрезвычайная ситуация. Уровень содержимого кислогудронных прудов приблизился тогда к критической отметке. Продукты нефтепереработки рисковали попасть в Волгу. В настоящее время при Правительстве области создана специальная комиссия. В паводковый период этому вопросу будет уделено особое внимание.

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