Понедельник, 30 Января 2017 года
23:05:29 МСК

В Ярославской области работникам НПЗ-банкрота продлили трудовые контракты

Экономика
Завод планирует возобновить работу
НПЗ Менделеева
Иллюстрация: Yarregion.ru
НПЗ Менделеева

Ярославль, 30 января 2017, 17:46 — REGNUM  С сотрудниками НПЗ им. Менделеева будут продлены трудовые контракты. Об этом ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. Он рассказал, что решение о перезаключении договоров связано с намерением нынешнего руководства завода вновь запустить производство.

«В конце прошлого года была ликвидирована задолженность перед сотрудниками завода по заработной плате. В настоящее время проведены дополнительные переговоры и принято решение о перезаключении договоров с работниками еще на 3 месяца. Это не означает, что мы просто отложили решение проблемы. Напротив, мы позволяем сохранить людям свои места и зарплату. А за это время продолжим искать и формировать схему запуска предприятия», — сказал Максим Авдеев.

На заводе произошла смена конкурсного управляющего. Сейчас на предприятии готовятся письма с уведомлением о продлении рабочих контрактов. Такие сообщения получат все сотрудники завода — 329 человек. Следующей задачей является разработка дорожной карты по запуску предприятия.

«Это очень хорошая новость. Она дает нам надежду на то, что завод в конечном итоге вновь заработает. Ведь для людей — а на предприятии трудятся в основном жители поселка Константиновский — это фактически единственные рабочие места. Здесь работают целыми трудовыми династиями», — сказала председатель профсоюзной организации предприятия Татьяна Большакова.

Кроме того, на предприятии продолжается работа по недопущению экологической катастрофы. В прошлом году в районе была объявлена чрезвычайная ситуация. Уровень содержимого кислогудронных прудов приблизился тогда к критической отметке. Продукты нефтепереработки рисковали попасть в Волгу. В настоящее время при Правительстве области создана специальная комиссия. В паводковый период этому вопросу будет уделено особое внимание.

Читайте ранее в этом сюжете: События года в Ярославской области: на первом месте — политика

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банкротство юридических лиц
Главное сегодня
NB!
30.01.17
El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
30.01.17
«Бессмертный полк»: 9 мая – день Победы в Великой Отечественной войне
МоскваРоссия «Бессмертный полк» Общество
NB!
30.01.17
Валерий ШаховБелоруссия: конституционный офсайд
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
30.01.17
Елена ХаненковаВера в Америку вместо христианства: что общего между Трампом и ИГИЛ?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Рамазан РаджабовВзрывная волна. Почему в Дагестане заправки летят в воздух?
МахачкалаРоссия Взрывы на АЗС Происшествия
NB!
30.01.17
Анатолий КошкинЗащитники Сталинграда сорвали и планы Японии
ВолгоградРоссия Историческая реконструкция Политика
NB!
30.01.17
Радио REGNUM: выпуск за 30 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Сергей ГуркинШизофрения: почему европолитикам легко переобуваться на лету
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
30.01.17
Григорий ГаранинВ Казахстане власть может смениться уже к концу 2017 года
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
30.01.17
«Голландская разведка набирает подростков для войны с русскими хакерами»
АмстердамНидерланды Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
Маргарита КнязеваОбъединенная российская военная база в Киргизии. Что? Где? Когда?
БишкекКиргизия Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
30.01.17
Жириновский возмущен празднованием 100-летия революции
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
30.01.17
«Застройщики долевого жилья попались в ловушку государства»
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
30.01.17
«Падение доллара до 40 рублей — это миф»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.01.17
Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro
ПарижФранция Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
В Чечне выявлен подпольный цех по изготовлению оружия
ГрозныйРоссия Незаконный оборот оружия и борьба с ним Происшествия
NB!
30.01.17
Виктория БабаеваАвторынок: в России решили изобрести летающий автомобиль
МоскваРоссия Автопром Экономика
NB!
30.01.17
Реабилитация нацизма на Ставрополье: под статью попала школьница
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Происшествия
NB!
30.01.17
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
30.01.17
Челябинский «Бессмертный полк» отреагировал на инициативу представителя РПЦ
ЧелябинскРоссия «Бессмертный полк» Общество
ещё главное