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Число безработных в России за неделю выросло на 2,7%

Экономика
Рост численности безработных граждан произошло в 82 субъектах РФ

Москва, 30 января 2017, 17:05 — REGNUM  В России за неделю (18−25 января) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 2,7% и составила 886 тыс. 434 человека. Годом ранее этот показатель составлял 999 тыс. 301 человек, сообщили в Минтруда.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Кировской области и Республике Северная Осетия — Алания. В 82 регионах отмечен рост численности безработных граждан. В Пензенской области численность безработных не изменилась.

На 1 января 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,2% от численности экономически активного населения.

По состоянию на 25 января 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года по 25 января численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 2,5%. Безработица в России в 2016 году снизилась до 5,3%.

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Безработица
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