Уборкой снега в Воронеже занялась прокуратура

Воронеж, , 17:05 — REGNUM Административные дела в отношении руководителей сразу шести управляющих компаний Коминтерновского района Воронежа возбудила прокуратура — после многочисленных жалоб воронежцев на состояние дворовых территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 30 января старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

Проверку соблюдения управляющими компаниями требований к содержанию придомовых территорий прокуроры проверили из-за многочисленных жалоб горожан. Выяснилось, что во многих случаях тротуары от снега и льда не чистятся, причем страдают от бездействия коммунальщиков как пешеходы, так и водители. Не чистятся и крыши — проверяющие обнаружили сосульки и ледяные наросты.

«Выявленные нарушения создают угрозу для жизни и здоровья граждан, а также препятствия для доступа автомобилей экстренных служб к многоквартирным домам», — говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки в отношении директоров сразу шести управляющих компаний были возбуждены дела об административных правонарушениях — по ст. 33.1 закона области «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» («Несоблюдение правил благоустройства территории муниципального образования, установленных нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления»).

Зима 2016−2017 годов в Воронеже оказалась на редкость снежной, что, судя по всему, стало неожиданностью для коммунальщиков. На ликвидацию последствий нескольких крупных снегопадов понадобилась не одна неделя. Ситуация с уборкой города от снега даже стала предметом разбирательства на отдельном совещании у губернатора — тогда представители мэрии сетовали на недостаток техники и слишком большие объемы снега.

Не обошлось и без скандала: в середине января в Юго-Западном районе в сугробе во дворе застрял автомобиль скорой помощи. Врачи, спешившие к пожилому пациенту, пешком добирались по нечищеной дороге. Есть и случаи падения ледяных глыб с крыш на прохожих.

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