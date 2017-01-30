За 10 лет в России выдано 7,8 млн сертификатов на маткапитал

Москва, , 17:00 — REGNUM Для повышения рождаемости надо совершенствовать механизмы поддержки, разрабатывать новые механизмы. В настоящее время самым популярным механизмом поддержки стал материнский капитал. Об этом сегодня, 30 января заявил, премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о создании условий для повышения рождаемости, сообщается на сайте правительства РФ.

«За истекшие 10 лет с 2006 года выдано почти 8 млн сертификатов (точнее, 7,8 млн), из них свыше 900 тыс. — только в 2016 году. За счёт материнского капитала более 4 млн семей уже улучшили свои жилищные условия, оплатили жилищные кредиты или купили новые квартиры. В этом и была основная задумка, цель, когда мы продумывали модель материнского капитала», — отметил Медведев.

«Кто-то решил потратить деньги на образование ребёнка, относительно, может быть, небольшое количество людей — на будущую пенсию для женщины, которая рожала детей, для матери. Тем не менее программа материнского капитала принесла очень неплохие результаты. Она рассчитана до 2018 года, ещё немало семей смогут ей воспользоваться», — сказа премьер-минстр.

«За последние годы есть безусловные успехи в этой сфере. Вопреки различным прогнозам, детей в нашей стране стало больше. Естественный прирост за последние 4 года составляет более 90 тыс. человек, причём в семьях, что особенно отрадно, стали всё чаще появляться вторые и третьи дети», — добавил Медведев.