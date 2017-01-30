Понедельник, 30 Января 2017 года
22:51:57 МСК

За 10 лет в России выдано 7,8 млн сертификатов на маткапитал

Экономика
Свыше 900 тысяч выдано только в 2016 году

Москва, 30 января 2017, 17:00 — REGNUM  Для повышения рождаемости надо совершенствовать механизмы поддержки, разрабатывать новые механизмы. В настоящее время самым популярным механизмом поддержки стал материнский капитал. Об этом сегодня, 30 января заявил, премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о создании условий для повышения рождаемости, сообщается на сайте правительства РФ.

«За истекшие 10 лет с 2006 года выдано почти 8 млн сертификатов (точнее, 7,8 млн), из них свыше 900 тыс. — только в 2016 году. За счёт материнского капитала более 4 млн семей уже улучшили свои жилищные условия, оплатили жилищные кредиты или купили новые квартиры. В этом и была основная задумка, цель, когда мы продумывали модель материнского капитала», — отметил Медведев.

«Кто-то решил потратить деньги на образование ребёнка, относительно, может быть, небольшое количество людей — на будущую пенсию для женщины, которая рожала детей, для матери. Тем не менее программа материнского капитала принесла очень неплохие результаты. Она рассчитана до 2018 года, ещё немало семей смогут ей воспользоваться», — сказа премьер-минстр.

«За последние годы есть безусловные успехи в этой сфере. Вопреки различным прогнозам, детей в нашей стране стало больше. Естественный прирост за последние 4 года составляет более 90 тыс. человек, причём в семьях, что особенно отрадно, стали всё чаще появляться вторые и третьи дети», — добавил Медведев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Материнский капитал
Главное сегодня
NB!
30.01.17
El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
30.01.17
«Бессмертный полк»: 9 мая – день Победы в Великой Отечественной войне
МоскваРоссия «Бессмертный полк» Общество
NB!
30.01.17
Валерий ШаховБелоруссия: конституционный офсайд
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
30.01.17
Елена ХаненковаВера в Америку вместо христианства: что общего между Трампом и ИГИЛ?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Рамазан РаджабовВзрывная волна. Почему в Дагестане заправки летят в воздух?
МахачкалаРоссия Взрывы на АЗС Происшествия
NB!
30.01.17
Анатолий КошкинЗащитники Сталинграда сорвали и планы Японии
ВолгоградРоссия Историческая реконструкция Политика
NB!
30.01.17
Радио REGNUM: выпуск за 30 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Сергей ГуркинШизофрения: почему европолитикам легко переобуваться на лету
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
30.01.17
Григорий ГаранинВ Казахстане власть может смениться уже к концу 2017 года
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
30.01.17
«Голландская разведка набирает подростков для войны с русскими хакерами»
АмстердамНидерланды Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
Маргарита КнязеваОбъединенная российская военная база в Киргизии. Что? Где? Когда?
БишкекКиргизия Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
30.01.17
Жириновский возмущен празднованием 100-летия революции
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
30.01.17
«Застройщики долевого жилья попались в ловушку государства»
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
30.01.17
«Падение доллара до 40 рублей — это миф»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.01.17
Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro
ПарижФранция Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
В Чечне выявлен подпольный цех по изготовлению оружия
ГрозныйРоссия Незаконный оборот оружия и борьба с ним Происшествия
NB!
30.01.17
Виктория БабаеваАвторынок: в России решили изобрести летающий автомобиль
МоскваРоссия Автопром Экономика
NB!
30.01.17
Реабилитация нацизма на Ставрополье: под статью попала школьница
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Происшествия
NB!
30.01.17
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
30.01.17
Челябинский «Бессмертный полк» отреагировал на инициативу представителя РПЦ
ЧелябинскРоссия «Бессмертный полк» Общество
ещё главное