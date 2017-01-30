Понедельник, 30 Января 2017 года
23:07:09 МСК

В Ярославле бизнесмены просят губернатора защитить их от мэрии

Экономика
Требование заменить все ларьки на новые до 1 июля они считают невыполнимым и бессмысленным
Ларек
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Ларек

Ярославль, 30 января 2017, 16:56 — REGNUM  20 предпринимателей города Ярославля направили открытое письмо врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой предотвратить принятие изменений в правила благоустройства города, подразумевающие замену всех торговых ларьков до 1 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы письма обвиняют мэрию в фальсификации результатов публичных слушаний 17 января, на которых были одобрены изменения в правила благоустройства. Они уверяют, что на слушания были «приглашены» сотрудники мэрии, чтобы «провести» нужное решение.

«Но предпринимателей пришло больше, чем сотрудников мэрии. При голосовании было видно невооруженным глазом, что большинство поднятых рук голосовало «против». Однако счетная комиссия озвучила, что большинство «за». Председательствовавший на публичных слушаниях отказался проводить повторное голосование. Предпринимателей «обсчитали», — говорится в обращении на имя Дмитрия Миронова.

Предприниматели полагают, что требование заменить все ларьки до лета разорят малый бизнес. Они говорят о том, что многие ларьки были установлены совсем недавно, и смысла менять их нет. Мэрия же настаивает, чтобы все ларьки были выполнены в единой, предложенной городскими властями стилистике.

«Нам озвучена предварительная стоимость новых объектов — от 30 тыс рублей за 1 кв. метр, без учета стоимости внутренней отделки, выполнения сетей, демонтажа старого объекта и иных расходов. Но такова стоимость капитальных объектов, купив которые, люди используют их всю жизнь и передают по наследству. Мы же будем обязаны демонтировать наши объекты в лучшем случае через 6 лет, а в худшем — в течение 5 дней после получения предписания от мэрии», — говорится в письме.

Предприниматели говорят, что в случае невыполнения требований к внешнему виду НТО, мэрия угрожает им сносом. Между тем у многих ларьки — единственное имущество, которое у них есть и которое приносит им доход. Предприниматели пишут, что их толкают на путь «социального протеста».

«У меня ларек 30 квадратных метров. Стоимость нового с учетом всех работ — более миллиона рублей. За такие деньги проще купить «хрущевку» на первом этаже, перевести ее в нежилой фонд и вести торговлю. Нам, конечно, не говорят, что ларьки придется покупать у какого-то производителя, которого укажет мэрия. Но мы понимаем, что при нашем законодательстве проверяющие всегда могут к чему-то придраться. Нам пока не сказали, придется ли полностью менять ларьки или же можно будет изменить только фасад под новые требования. Если первое — то однозначно будем закрываться. За 8 лет, на который заключен у нас договор сейчас, такие вложения не отбить», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM предприниматель, не пожелавший называть свое имя.

Итоговое решение по внесению изменений в правила благоустройства предстоит принять муниципалитету Ярославля на заседании 1 февраля. Между тем с 1 января полномочия по благоустройству переданы на уровень региона. Однако пока единые правила благоустройства не приняты, и действуют нормы, принятые ранее муниципалитетами.

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич, в сложившейся ситуации мы просим вас вмешаться и предупредить то, что не должно произойти», — заканчивают свое обращение авторы письма.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Снос торговых павильонов
Главное сегодня
NB!
30.01.17
El Confidencia: «Прибалты чувствуют себя маленькими брошенными странами»
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
30.01.17
«Бессмертный полк»: 9 Мая – день Победы в Великой Отечественной войне
МоскваРоссия «Бессмертный полк» Общество
NB!
30.01.17
Валерий ШаховБелоруссия: конституционный офсайд
МинскБелоруссия Нациестроительство в Белоруссии Политика
NB!
30.01.17
Елена ХаненковаВера в Америку вместо христианства: что общего между Трампом и ИГИЛ?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Рамазан РаджабовВзрывная волна. Почему в Дагестане заправки летят в воздух?
МахачкалаРоссия Взрывы на АЗС Происшествия
NB!
30.01.17
Анатолий КошкинЗащитники Сталинграда сорвали и планы Японии
ВолгоградРоссия Историческая реконструкция Политика
NB!
30.01.17
Радио REGNUM: выпуск за 30 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Сергей ГуркинШизофрения: почему европолитикам легко переобуваться на лету
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
30.01.17
Григорий ГаранинВ Казахстане власть может смениться уже к концу 2017 года
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
30.01.17
The Guardian: «Мэй ездила к Трампу за благословением на брекзит»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Контракт Смольного с «Метростроем» на доделку стадиона незаконен — УФАС
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Общество
NB!
30.01.17
«Голландская разведка набирает подростков для войны с русскими хакерами»
АмстердамНидерланды Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
Маргарита КнязеваОбъединенная российская военная база в Киргизии. Что? Где? Когда?
БишкекКиргизия Ситуация в Средней Азии Политика
NB!
30.01.17
Жириновский возмущен празднованием 100-летия революции
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
30.01.17
«Застройщики долевого жилья попались в ловушку государства»
МоскваРоссия Строительство жилья Экономика
NB!
30.01.17
«Падение доллара до 40 рублей — это миф»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.01.17
Путин и Трамп похожи, но это может им не помочь — Le Figaro
ПарижФранция Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
В Чечне выявлен подпольный цех по изготовлению оружия
ГрозныйРоссия Незаконный оборот оружия и борьба с ним Происшествия
NB!
30.01.17
Виктория БабаеваАвторынок: в России решили изобрести летающий автомобиль
МоскваРоссия Автопром Экономика
NB!
30.01.17
Реабилитация нацизма на Ставрополье: под статью попала школьница
СтавропольРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Происшествия
NB!
30.01.17
С 1 февраля будут проиндексированы некоторые пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
30.01.17
Челябинский «Бессмертный полк» отреагировал на инициативу представителя РПЦ
ЧелябинскРоссия «Бессмертный полк» Общество
ещё главное