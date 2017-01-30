За год в Чувашии за бюджетные нарушения ответили 118 должностных лиц

Чебоксары, , 16:30 — REGNUM В Чувашии выявлены факты хищений при реализации мероприятий, предусмотренных государственными и муниципальными программами. Нарушения выявлялись как со стороны получателей бюджетных средств, так и со стороны исполнителей контрактов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии по итогам проверок соблюдения бюджетного законодательства.

В 2016 году в республике в ходе прокурорских проверок соблюдения бюджетного законодательства выявлено свыше 600 нарушений, опротестовано более 200 незаконных нормативных актов. В суды направлено 11 исковых заявлений на сумму более 12,5 млн рублей, из них удовлетворено 8 на сумму свыше 7 млн рублей. Остальные исковые заявления находятся на стадии рассмотрения. К дисциплинарной ответственности привлечены 118 должностных лиц, к административной — 26. По 12 материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел.

При реализации мероприятий, предусмотренных государственными и муниципальными программами, выявлены факты хищений как получателями бюджетных средств, так и исполнителями контрактов. В частности, в Цивильске при выполнении муниципального контракта по строительству стадиона возбуждено дело по факту хищения бюджетных средств. Дело расследуется в отношении неустановленных лиц из числа руководства строительной компании.

«Прокурорской проверкой установлено, что в проектно-сметную документацию муниципальным заказчиком включены затраты на приобретение и монтаж трибун общей стоимостью 3 033 778,09 рублей. Вместе с тем, фактически подрядной организацией приобретены по заниженной стоимости и установлены несоответствующие проектно-сметной документации трибуны, которые в последующем приняты и оплачены муниципальным заказчиком под видом качественного дорогостоящего оборудования», — говорится в релизе.

В Шумерлинском и Козловском районах установлены факты необоснованного взимания средств с граждан в пользу местной казны под видом безвозмездного поступления. «Средства взимались под угрозой непредоставления свидетельства на право получения социальной жилищной выплаты», — отмечают в прокуратуре республики. По материалам прокурорских проверок следственными органами в отношении должностных лиц органов местного самоуправления возбуждены уголовные дела.

Анализ прокурорского надзора свидетельствует о том, что органами исполнительной власти не всегда принимались меры по результативному использованию бюджетных средств. Выявлены случаи непринятия мер по финансовому контролю. Так, прокуратурой республики в ходе проверки реализации госпрограммы по развитию транспортной системы Чувашии на 2013−2020 годы, утверждённой в 2013 году, установлены факты нерезультативного использования Минтрансом федеральных субсидий, а также ненадлежащего финансового контроля за расходованием средств получателями субсидий, в том числе в отношении подведомственных учреждений. В отношении бывшего министра транспорта возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого на него наложен штраф в размере 10 тыс. рублей.

Значительная часть нарушений условий предоставления межбюджетных трансфертов допускалась должностными лицами муниципальных образований. В прошлом году из-за нарушения сроков реализации второго этапа программы переселения граждан из аварийного жилья к административной ответственности привлечены должностные лица администраций Алатыря, Алатырского, Моргаушского, Шумерлинского и Ядринского районов.