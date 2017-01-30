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ОП РФ не поддерживает идею о взыскании с должников единственного жилья

Экономика
31 января в Общественной палате пройдет «нулевое чтение» законопроекта об изъятии единственного жилья у должника

Москва, 30 января 2017, 13:25 — REGNUM  В Общественной палате РФ опасаются, что принятие закона об изъятии единственного жилья у должника ударит по социально незащищенным слоям населения. 31 января в Общественной палате пройдет «нулевое чтение» законопроекта об изъятии единственного жилья у должника, сообщили в ОП РФ

По словам члена ОП РФ Лидии Михеевой, зачастую должниками являются как раз граждане с небольшим достатком, которые набрали потребительские кредиты или «микрозаймы» под огромные проценты. В результате принятия закона эти люди рискуют вообще остаться без жилья, если у них нет больше ничего, что мог бы арестовать судебный пристав.

Кроме этого, член ОП РФ обратила внимание, что множество вопросов возникает к механизмам реализации планируемых нововведений.

«Дальше возникает самый интересный вопрос: а купит ли такую квартиру кто-либо вообще? Как юрист могу сказать, что найти покупателя на квартиру, которую продает с торгов пристав, будет крайне сложно, ведь судебное решение, на основании которого проводятся торги, может быть отменено по тем или иным причинам. Риски покупателя огромны», — отметила она.

«Но если должник не сможет в течение трех месяцев оформить право собственности на другое жилье, то эти условные деньги за продажу жилья пристав перечислит в муниципалитет. В свою очередь муниципалитет будет должен выделить жилье для выселенного гражданина. Какое? В проекте не разъясняется. Когда — тоже. Должника поставят в очередь на получение жилья? Ему стоять там всю жизнь. Дадут квартиру вне очереди? Но там у нас выпускники детдомов, жильцы аварийных домов и иные категории граждан, на которых в большинстве населенных пунктов жилья тоже не хватает», — добавила она.

В свою очередь, Минюст заявлял о том, что поправки направлены в основном на владельцев квартир премиум-класса с большим метражом, однако, как отметила Михеева, в документе не прописаны четкие параметры изымаемого жилья.

«Мы, с одной стороны, поддерживаем кредитора, который имеет право на свои деньги (например, таким кредитором может быть мама с ребенком, чей бывший муж годами не платит алименты). Но при этом никто не хотел бы оказаться и на месте должника, который рискует остаться без жилья», — отметила член ОП РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство юстиции Российской Федерации предлагает лишать должников единственного жилья, если его площадь в два раза превышает размер законодательной нормы по метражу на человека. Соответствующий законопроект уже подготовлен Минюстом РФ.

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