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Россия подала в ВТО иск по антидемпинговым пошлинам ЕС

Экономика
…на российский металлопрокат

Москва, 30 января 2017, 13:20 — REGNUM  Во Всемирную торговую организацию направлен иск со стороны Москвы: Россия требует обжаловать антидемпинговые меры Европейского союза, которые были приняты в отношении холоднокатаного проката. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.

«27 января 2017 года Российская Федерация направила запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что ЕС ввёл свои ограничения 5 августа. Антидемпинговые пошлины составили 18,7% для ОАО ММК (Магнитогорск, Челябинская область), 34% — для ПАО «Северсталь» (Череповец, Вологодская область), 36,1% — для ПАО «НЛМК» (Липецк) и всех остальных российских металлургических компаний.

«Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской комиссией в ходе антидемпингового расследования», — сообщили в пресс-службе.

Российская сторона предупредила, что если споры с ЕС не будут разрешены в ходе консультаций, то Москва обратится во всемирную организацию с просьбой учредить третейскую группу, которая бы занялась решением спорной проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января в Минэкономразвития заявили, что не согласны с частью выводов ВТО относительно автомобильного спора между Россией и ЕС.

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