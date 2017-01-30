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У супернового парома Эстонии возникли проблемы с открытием носовой аппарели

Экономика
Уже на второй день эксплуатации у самого вместительного парома фирмы Tallink возникли технические проблемы

Таллин, 30 января 2017, 13:14 — REGNUM  Сегодня, 30 января, утреннее отправление нового высокоскоростного пассажирского парома Megastar эстонской компании Tallink из Таллина в Хельсинки задержалось по техническим причинам. Об этом сообщает эстонское издание Postimees со ссылкой на руководство компании. Известно, что у судна возникли проблемы с закрытием носовой аппарели, однако, чем обусловлен сбой в работе механизма, пока неизвестно.

Судно Megastar, которое 29 января впервые вышло на линию, должно было покинуть порт Таллина в 7:30, но из-за технической неисправности вышло в 8:40. В связи с этим судно прибыло в порт Хельсинки на один час и 10 минут позже, а экипаж будет стараться сократить отставание от графика в течение остального дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Megastar — самый современный и экологичный пассажирский паром Балтийского моря стоимостью 230 млн евро, работающий на природном газе. Судно развивает скорость 27 узлов. Длина Megastar составляет 212 метров, а судно способно принять на борт до 2800 пассажиров одновременно. Оно было построено по заказу Tallink на финской верфи Meyer Turku Oy. Финансирование проекта поддержано фондами Евросоюза по развитию экологических видов транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Эстония приобрела суперпаром — самое экологичное судно Балтийского моря

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