На очистку энерголиний в лесах Эстонии выделят ежегодно 2,5 млн евро

За пять лет очистке подвергнется практически вся «лесная трасса» энергосетей страны длиной 15 тысяч км

Таллин, , 13:11 — REGNUM ГАО Elektrilevi (энергосетевой монополист Эстонии) подписало договор с самоуправлениями четырех уездов страны на проведение очистки энерголиний от кустарников и деревьев. Об этом ИА REGNUM сегодня, 30 января, сообщили в Elektrilevi, отметив, что общая сумма выплат концерна на подобные работы на период до 2021 года составит 12,5 млн евро — по 2,5 млн ежегодно. Подобные работы будут проведены в уездах Ляэне-Виру, Тартумаа, Йыгевамаа и Вырумаа.

Подобные договоры заключены по всей Эстонии с 17 крупными партнерами. Ежегодно от кустарников, деревьев и поврежденного леса очищается порядка 3000 км энерголиний. Учитывая, что общая продолжительность энергосетей Elektrilevi составляет 61 тыс. километров, из которых по лесным отрезкам пролегает порядка 15 тыс. км трассы, новый договор позволит за пять лет практически очистить все лесные энергосетевые трассы страны.

Отмечается, что объем работ зависит от типа леса, по которому проходит энерголиния. Если лес лиственный, то ширина коридора должна быть шире из-за малой устойчивости такого типа деревьев к сильному ветру. В случае с хвойными деревьями такой широкий коридор не нужен. При этом весь вырубленный и убранный с территории энерголиний лесной массив и растительность остаются в собственности землевладельца, отметили в Elektrilevi.