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Владимирская область может сэкономить 100 млн на информационных технологиях

Экономика
На 200 компьютерах чиновников установлена российская ОС «Гослинукс» вместо Windows

Владимир, 30 января 2017, 13:10 — REGNUM  Бюджет Владимирской области может сэкономить до 100 млн рублей при использовании отечественного софта. Такие цифры приводит Институт развития интернета, сообщает Life.

Так, по данным института, сейчас из областного бюджета на поддержку 14 тысяч компьютеров, на которых установлена Windows, тратится 163 млн рублей. Установка российской операционной системы «Гослинукс» обходится в 64 млн рублей.

«Соответственно, потенциальная экономия составляет более 99 млн рублей. Масштабирование эксперимента для всей России даст ещё больший эффект. (…)Экономия составит минимум 10 млрд рублей», — пишет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тестирование российской операционной системы началось во Владимирской области в октябре 2016 года. В рамках пилотного проекта по Владимирской области была произведена установка операционной системы «Гослинукс», офисного пакета, браузера, почтового клиента, файлового менеджера, ПО для сетевого взаимодействия, криптографических и антивирусных средств. В декабре 2016 года в регионе подвели итоги реализации проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Импортозамещение IT в России началось с Владимирской области

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